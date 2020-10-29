耀勝整體考量評估 撤銷現金增資發行新股案 15:502020/10/29 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 耀勝（3207）為了償還銀行借款，董事會原通過發行1萬張現金增資新股，發行價格暫定11元，不過考量資本市場狀況，耀勝29日公告，撤銷現金增資發行新股案。 耀勝表示，綜合考量近期資本市場狀況與公司整體營運資金規劃，決議撤銷109年9月25日董事會通過之現金增資發行新股案。 耀勝資本額4.38億元，以生產變壓器、電感線圈為主力產品，今年前9月營收約5.7億元，年減9.89％。 (工商 ) #耀勝 #現金增資 #撤銷 #發行新股案 #資本市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 昔日台股歷史高點變底部 老謝洩美大選前挑股策略 15:102020/10/29 財經 熱門股－大成鋼 價量齊揚空翻多 04:102020/10/29 證券．權證 愛地雅每股暫定12元辦現增 盤中股價飆漲逾9％ 13:022020/10/28 財經 愛地雅現增定12元 改善財務 04:102020/10/28 證券．權證 最快下周 NCC再邀中天說明 04:102020/10/29 政治要聞 ESG概念ETF叫好又叫座 MSCI董事總經理揭二大原因 14:112020/10/29 財經 竑榮安定水泥園區申請案 市府順應民意撤銷 15:212020/10/28 寶島 《生醫股》台微體Q3每股淨損2.78元 新冠新藥積極進行中 08:012020/10/29 財經 有望成香港首檔千金股！ 新東方啟動港股公開發售 17:392020/10/28 財經 銀行熱捧 紙業雙雄聯貸 爆超額認購 04:102020/10/29 金融．稅務 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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