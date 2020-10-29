耀勝（3207）為了償還銀行借款，董事會原通過發行1萬張現金增資新股，發行價格暫定11元，不過考量資本市場狀況，耀勝29日公告，撤銷現金增資發行新股案。

耀勝表示，綜合考量近期資本市場狀況與公司整體營運資金規劃，決議撤銷109年9月25日董事會通過之現金增資發行新股案。

耀勝資本額4.38億元，以生產變壓器、電感線圈為主力產品，今年前9月營收約5.7億元，年減9.89％。

(工商 )

#耀勝 #現金增資 #撤銷 #發行新股案 #資本市場