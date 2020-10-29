【即時新聞】公視《返校》影集媒體記者會，演員姚淳耀、李玲葦、韓寧、黃冠智到場。(粘耿豪攝)

公視《返校》影集29日舉行媒體茶敘，包括製作人林怡伶及1、2集導演莊翔安，以及劇中飾演「學妹」李玲葦、「學姊」韓寧、「台客暖男」黃冠智、金鐘視帝姚淳耀一同出席。姚淳耀今年剛以《鏡子森林》獲封金鐘視帝，他透露當時拍完《鏡子》後接著拍《返校》，為更符合90年代消瘦身形模樣，刻意減少食量，1、2個月內就瘦8公斤。

姚淳耀劇中飾演詩社老師「沈華」，他高中時也是參加詩社，劇情講述的年代正好是自己高中時期，因此特別熟悉。他自爆寫詩程度「很爛」，高中時常徬徨，會寫「綑綁、囚禁我的心」這類詞句，不過詩社屬於表演性質，當時劇場表演老師是謝瓊煖，似乎從那時喜歡上表演，但他不會寫詩把妹，笑說每到中午午休，詩社成員就會在操場練發聲，發出「ㄏㄚˋㄏㄚˋ」的叫聲，「可能很多人覺得我們很怪」。

他比同劇的李玲葦、韓寧、黃冠智年紀都大，戲外仍有點距離，甚至在廁所前遇到，還被她們叫「老師好」。他獲金鐘後坦言詢問度變高，不少人關注他「撞臉孫協志」，他坦言從高中就被說很像，主持《在台灣的故事》節目時，也曾和孫協志合體，他獲金鐘獎時，孫協志也第一時間傳訊恭喜他，他謙虛「對協志哥很不好意思，怕打擾他」。今天正好是他36歲生日，劇組特地幫他慶生，獻上特製蛋糕及復古風按摩神器，他也許願希望大家身體健康平安。

姚淳耀29日過生日，劇組在記者會上特地為他慶生。（粘耿豪攝）

該劇在苗栗大同高中取景，該校為廢棄校址，李玲葦透露有一場戲，劇中有許多人朝她步步逼近，當下莫名感到害怕，拍完後還躲到導演旁邊。導演莊翔安透露，自己從小有靈異體質，自18歲後就沒碰到，拍那一場戲時，「耳機中聽到兩個女生講話在笑，我問錄音師有沒有聽到，回放卻沒聽到」一席話讓訪問現場雞皮疙瘩。

為了拍攝順利，莊翔安說當下只能裝沒事，下戲後還跑回現場，對「她們」說：「拜託，我今天一定要拍完，不然會很慘」；另外有一場學生召喚「筆仙」的戲，他說，為避免真的召喚出「筆仙」，跟黃冠智討論後決定用代號「烏龜」，改叫「烏龜烏龜請出來」。黃冠智笑說，有次半夜三點在片場，想壯膽獨自冒險，但不敢開鐵籠的門，就趕快跑回去跟導演聚在一起。

李玲葦劇中飾演「學妹」，拍戲三個月內不敢讓自己生病，她自虧「好像可以控制何時能生病，何時要工作」。劇中她常處於壓抑狀態，戲殺青後一度走不出來，變得容易憂鬱、愛哭，關在家裡不出門，一週後才慢慢將角色放下走出。韓寧飾演「學姊」方芮欣，是否會因電影版成功而壓力大？她認為壓力大不是因為電影，而是希望詮釋的問心無愧，擅長舞蹈的她還為「學姊」編舞，「她又是人又是鬼，很難定義，做比較多功課」。

劇中壓抑性格的「學妹」，也幫助其他演員更快進入角色。在拍攝期間的三個月內，怕耽誤影集拍攝的她更是用毅力強逼自己不能生病，只要感覺不舒服就趕快吞藥休息，讓製作人也感到心疼。而李玲葦更透露，《返校》影集殺青後她覺得自己有段時間怪怪的，整整兩個禮拜都待在家裡不出門，感覺像是跟「學妹」這角色分手了一樣，心裡感到很空虛敏感，連看喜劇都莫名想哭，讓她花了好一段時間才慢慢平復心情。

黃冠智劇中飾演道士世家第五代傳人「程文亮」，開拍前特地上科儀課、學畫符，認為念咒語最難，不過他學了一串符咒，笑說只要運不好就會唸。莊翔安爆料黃冠智到他家打麻將，要胡之前就會唸咒語，黃冠智笑說，每次贏錢但騎車就會被警察攔，錢通通拿去繳罰單，自虧每次來打麻將「我又來贏罰單錢」。《返校》影集將於2020年12月5日起每週六晚上九點在公視主頻道與Netflix同步首播，公視+週日上線。

【即時新聞】公視《返校》影集媒體記者會，演員姚淳耀、李玲葦、韓寧、黃冠智到場。(粘耿豪攝)

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