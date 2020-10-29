台東擁好山好水好空氣，穩坐今年國內最夯的人氣旅遊地，二度獲網路票選為「全台最美飯店」的台東池上日暉國際渡假村也看好明年國旅將持續發燒，明日（30日）起至11月2日將於飯店官網舉辦今年唯一一檔線上旅展，將省下的大筆參加實體旅展的費用回饋給消費者，推出多款超值商品，線上旅展期間也可直接線上訂房、享旅展優惠價，讓民眾不用跑現場就能「有感」省荷包、搶好康。

日暉國際渡假村坐擁亞太區最大規模Villa群，獨棟Villa擁有私人泳池、溫泉湯池、庭院、發呆亭等，是許多民眾趁旅展時必搶的商品，首推與金城武入住同款的「伯爵雙人Villa」，不僅有滿滿峇里島的輕鬆度假感，也因金城武入住過而詢問度超高，1泊2食原價2萬6180元，線上旅展限時狠殺至32折，「伯爵雙人Villa」1泊2食住宿券每張僅8500元。

位於台東池上的日暉國際渡假村充滿海島度假風格。（日暉國際渡假村提供）

日暉國際渡假村的Hotel雙人房堪稱每年的人氣商品，原價1萬2980元，線上旅展下殺45折，雙人入住1泊2食，含早、晚餐，每張只要5800元，另外若想加人入住也可享每位1500圓的優惠加購價，至多加2位就可升等入住家庭房，等於若1家4口每人僅2200元，早晚餐全包，還有池上/關山火車站的免費接駁，輕鬆在池上展開假期。

最適合一家4口來趟海島風假期的，就屬80坪獨棟「侯爵Villa」，擁有上下樓各自獨立空間，4人入住1泊2食原價3萬7160元，旅展下殺33折，每房僅1萬3000元，平均每人3250元就可包棟，並享用早、晚餐，還有免費使用VIP專屬交誼廳；更多人出遊還有更高CP值的買法，加價6000元，便可直接升等至135坪的「公爵Villa」，以公爵最多入住8人來算，每加1人2000元，換算下來平均每人也只要3375元，就可享受超大Villa的熱鬧豪華假期。

來台東池上，除了本館5星的日暉國際渡假村外，去年才開幕的樂樂日暉溫泉酒店，走小巧精緻的旅宿風格，價格不到的日暉國際渡假村一半，全館共41間客房，環境悠靜，客房皆附溫泉湯池、獨立景觀陽台，還可免費單車租借，在線上旅展也寄出優惠，雙人住宿券1999元，每加一人同宿800元，每房最多入住4人；另外，也可以優惠價加購日暉國際渡假村早晚餐及使用日暉國際渡假村的免費休閒設施。

樂樂日暉溫泉酒店。（日暉國際渡假村提供）

日暉國際渡假村的「神仙湯露天風呂」。（日暉國際渡假村）

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