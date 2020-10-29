男生戴保險套需練習嗎？一名男網友發文表示，最近交了一個女朋友，因為床上經驗不足，為了不想丟臉，就偷偷練習戴保險套，沒想到被眼尖的女友，在垃圾桶裡發現多個「套套屍體」，當下大怒。不料此文遭致網友酸爆：「這個還需練習嗎？」、「理由這麼爛，真是丟男人的臉」。

原PO把練習戴套被女友誤會的糗事，發文到臉書社團「dcard」訴苦，他說，沒想到女友前幾天到他家時，看見垃圾桶裡有用過的保險套，瞬間勃然大怒，全然不聽解釋，讓他十分無奈，直呼「為什麼女生都不能溝通啊？我都說了...是練習、練習，她一直覺得我在找人排練。」

原PO不禁好奇問「難道都沒有新手會練習戴套的嗎？我就真的沒幹嘛，該怎麼跟她解釋啊？」。

對此，網友們紛紛吐槽「笑死，活該嘛，你要練習不會找她一起練習喔」、「感謝！新招學起來」、「理由這麼爛，同樣身為男性為你感到丟臉」、「最好會戴錯啦」。

(中時新聞網)