苗栗縣文華國小迎接31日的西洋萬聖節，於英語日結合世界動畫節辦理「文華搞什麼鬼」活動，校門口的5位老師及多位同學向所有上學的師生、家長用英文「搗蛋」。

苗栗縣長徐耀昌推動苗栗縣雙語教育，於2019年起以縣款全額補助雙語教學試辦學校。文華國小教務主任傅雅暉表示，「國際教育」為文華校本課程，英語則是交流中最重要的工具，今年文華國小有7個班級以健康課程結合CLIL進行雙語教學，未來希望校內有更充實的雙語人力，讓更多同學能享受雙語課程。

文華國小英語日結合世界動畫節辦理「文華搞什麼鬼」萬聖節活動，讓學生能在真實情境中自然使用英語，達到語言學習的最佳功效。（文華國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

為讓學童體驗萬聖節氛圍，文華國小教學團隊總動員，進行相關教學及硬體布置，6年3班學生更以手作的蜘蛛、蝙蝠等道具，將教室布置成「鬼屋」，並在學校周三英語日及世界動畫日，全校多數同學都進行變裝，下課時間校園充滿各種令人驚奇的「鬼怪」，連不會說話的無臉男都以手持英語牌加入萬聖節，將校園打造成學生舞台。

文華國小校長林文星表示，節慶教學是雙語教育中的重要元素，學校教師了解教育部國際教育白皮書2.0的精神，除重視異國文化，更在教學中凸顯相對應的在地文化，培養學生國際觀，今年萬聖節教學活動，在老師們精心設計將活動融入教學，讓學生能在真實情境中自然使用英語，達到語言學習的最佳功效。

文華國小英語日結合世界動畫節辦理「文華搞什麼鬼」萬聖節活動，讓學生能在真實情境中自然使用英語，達到語言學習的最佳功效。（文華國小提供／何冠嫻苗栗傳真）

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