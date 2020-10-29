國軍第四季戰備周登場，除了各式罕見武裝車輛在街頭上奔馳就作戰位置，讓民眾感到相當新奇外，最震撼的當屬陸軍航特部第601旅今日派遣AH-64E阿帕契攻擊直升機、UH-60M黑鷹直升機各一架降落新竹高疊站旁的世興空氣品質淨化區，進行「熱加油、熱掛彈」作業，由於這也是兩型機首次同時進行這項課目演練，吸引不少新竹民眾航迷到場觀看，並親眼見證難得畫面。
由於降落區位在高鐵旁的重劃區，除了有高鐵高架鐵道外，還有不少新建大樓住宅，兩型機先後穿越竹北市區高樓，並在通航連官兵引導下降落。
根據《青年日報》報導最特別的是，這項演練採取熱掛彈與熱加油方式，官兵必須在直升機「不關車」狀況下，先後實施熱加油、熱掛彈作業。因此「掛彈！」口令一起，官兵立刻自運補車輛上，逐一將彈藥箱搬出，包含地獄火飛彈及2.75吋海神火箭彈等各式飛彈，在短短十分鐘內便完成掛載，動作迅速，讓民眾看得拍手叫好。
根據報導，熱加油其實是危險係數相當高的課目，由於航空燃油的燃點低，很容易因為靜電或些微火花就引發火災，但從飛行員與操演官兵的流暢動作中，看的出來他們平常下足功夫；看完操演他不只相當肯定國軍保家衛國的付出，也對國軍更具信心。
(中時新聞網)
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