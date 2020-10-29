高雄市公民監督公僕聯盟今（29）日公布第三會期評鑑結果，高雄市議員黃捷第三度獲得「十大問政優質議員」，她在臉書感謝各界肯定。不過，罷免黃捷連署活動如火如荼進行中，對於評選結果，罷免總部忍不住批評「也太自我感覺良好了吧」。
三度獲得「十大問政優質議員」，黃捷感謝高督盟與專家、民眾的肯定，表示身為鳳山的議員，為鄉親們服務、為高雄打拚是團隊的本分，會更加努力不懈怠，也希望大家持續監督、鞭策。
對此，臉書「罷免黃捷-鳳山清捷行動本部」提出質疑，「一個被罷免進行中的議員，還能評鑑她優良？」且多是綠營議員，「這種評鑑妳也能自爽成這樣，也太自我感覺良好了吧」。
此外，同樣遭發起連署罷免的高雄市議員陳致中，也是此次「十大問政優質議員」之一，他在黃捷臉書留言「恭喜黃捷議員，一起努力打拼為高雄」。支持的網友則回說，「罷中幾乎可以確定會是第一個報復性罷免失敗的連署」。
(中時新聞網)
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