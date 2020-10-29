應徵工作面試時，什麼是最大忌諱？原來有很多一般人料想不到的「眉角」。一名網友表示，他的女性友人在前三次面試時都得到高分，但沒想到最後卻遭意外淘汰，得知背後真正原因後氣炸，網友一看也怒了。

除了工作能力、家庭背景，還有甚麼會影響面試結果？一名網友在臉書《爆怨2公社》發文指出，最近他的女性友人到一家公司求職，前3次面試都得到高分，但想不到面試主管最後卻以「離過婚會不穩定」為由而將她淘汰。

原PO透露，女性友人因與前夫聚少離多而離婚，如今卻因為這個缺憾而被歧視，讓她無奈難道離婚是一種罪？看到友人因離過婚而被淘汰，原PO也直呼看不下去了，怒罵：「完全傻眼！都什麼年代了，還在歧視離婚」。

貼文一出，也引起眾多網友公憤，紛紛回應「求職還要看戶籍謄本詳細的記事欄嗎？」、「有歧視的公司不待也罷」、「恐怕是有殺出程咬金的內定人選，所以找個理由打發」、「這理由太薄弱了，直接說有另外考慮人選就好」、「結婚的也會被刷…難道女生找工作就這麼不公平」。

有網友分析，如果招聘時註明排除離婚者保證被罰，事後如果仍以這個理由剔除其實可以檢舉；也有網友認為，雙方說清楚不耽誤大家時間也沒有不好，還有網友建議，如果沒有孩子，面試時可以不提離婚的事。

中天新聞 一天面試4人全被爽約 業者無奈嘆：心好累

(中時新聞網)