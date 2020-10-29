工研院分析，中美貿易衝突尚未平息，加上突如其來的新冠肺炎疫情衝擊，導致2020年全球市場對石化產品需求急凍，不僅造成石化產品報價衰退，連帶影響產品獲利能力。工研院預估2020年我國石化業產值1.21兆元新台幣，跌幅超過雙位數，惟目前市場對石化產品的需求已逐步回升，所以預估2021年石化產業景氣表現可優於2020年。

工研院分析，近年輕油/乙烯/原油產品價格變化，在2014~2018年上半年間，乙烯與輕油的價差平均落於每公噸400~600美元之間，廠商獲利明顯優於2014年之前。然而自2018年下半年開始，乙烯與輕油利差明顯縮小，2019年底甚至出現利差小於100美元/公噸。2020年4月乙烯報價崩跌至每公噸354美元、輕油價格為每公噸217美元，利差僅剩137美元，同時削減廠商營收與獲利能力。

隨著各國封城措施逐漸解除，市場需求緩步回升，2020年5月開始，油價小幅回溫，帶動相關產品報價上揚。若疫情狀況無進一步惡化，全球經濟可望逐步好轉，工研院預估2020年第三季我國石化產業產值較第二季成長13.5%。

除產值成長之外，業者的利潤也明顯回升，主要原因在於油價仍維持較低的價格，但石化產品報價因市場需求回溫而拉大產品利差(Spread)。10月第一周輕油的價格約385美元/公噸，乙烯的價格來到819美元/公噸，利差超過400美元/公噸。從部分上市櫃石化業者財報數據也可發現第三季的獲利明顯提升。

展望2021年，工研院預測台灣石化產業產值年增率將成長雙位數以上。在疫情完全退散之前，全球仍面臨嚴峻的經濟衝擊，民眾的消費能力很難在短期間內回復到疫情前的水準，影響石化業者布局投資的腳步，但市場對石化產品的需求已逐步回升，所以預估2021年石化產業景氣表現可優於2020年市況。

(時報資訊)