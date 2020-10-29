全球新冠疫情居高不下，歐美近兩日又見高峰，美德醫療-DR(9103)執行長楊威遠說，目前口罩產能約在200萬片/天，由於已採取三班制，產能已經到頂，再擴產的機會不大。他說公司將至美國設廠，由於防護衣及隔離衣需要技術純熟的人員，目前美國疫情仍偏高，想要招幕人員並不容易，因此，美國廠初期將以生產口罩為主，最慢明年首季產能就會出來，初步一天產能應該能達幾十萬片。

疫情還要持續多久不知道，疫苗的時程目前也是未知數，楊威遠說，公司已在美國和日本成立庫存中心，未來目標希望能為全球不同國家及各通路準備口罩、防護衣及隔離衣等庫存，2020上半年投資生產設備大約投資了1億多台幣，下半年預期還會有幾百萬美金的資本支出劃。

美德醫現段各產品線營收占比，仍以防護、隔離衣占比達5成居冠，口罩類營收占比約2成左右，其它類的包括鞋套、面套及非拋棄式的工作服等，營收占比約3成左右。楊威遠指出，隔離和防護衣毛利比口罩好很多，主要銷售區域以歐美為主，產品直接用在醫界，至於口罩銷售則是以亞洲為大宗。

台灣現在口罩供應充足，海外隨時因疫情產生變化，楊威遠說，美總統大選結果出爐後，可能會改變人民帶口罩的習慣，公司目前廠房位於菲律賓及美國，未來若是再有擴廠計劃，將會先以歐美為主。他說，在疫情發生之前，口罩產能未全開，每天生產約100多萬片的口罩，嫁動率不到10%，目前產能已到200多萬片/天。

楊威遠指出，以前公司口罩顏色以藍、綠色為主，消費者已經帶的有些膩味，公司希望能賦予口罩更多生命力，在對抗疫情的漫漫長路上，除了有好的防護功能外，也能夠兼具色彩及溫度，今日正式推出14款彩色口罩，年底前陸續於各大通路上架，並計劃捐出百萬片口罩，共同守護弱勢。

(時報資訊)