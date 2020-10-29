歐美主要國家的新冠肺炎疫情持續以驚人速度升高，觸發外資與機構投資人的龐大賣壓，周四南韓KOSPI指數收跌0.79%，為2,326.67點，創下逾1個月新低。

南韓周四公布新冠肺炎確診數新增125人，較前一日的103人增加。

隔夜美股三大指數都崩跌逾3%，以科技股為主的那斯達克指數更重挫3.73%，受此打擊，韓股早盤大跌開出，KOSPI指數一度重挫1.9%，跌破2,300點大關，惟午後在重量級生醫股大漲帶動下，韓股終場跌幅收斂。

大型股普遍走跌，三星電子下跌1.53%，該公司第三季獲利優於市場預期，但基於記憶體晶片需求疲弱，以及智慧手機和消費電子市場競爭加劇，三星預期本季獲利將下滑。

SK海力士下跌1.45%。

南韓最大製藥公司三星生物製劑宣布在美國開設新的研發中心，股價逆勢飆升9.42%。其同業Celltrion亦勁揚逾4%。

今日外資大舉賣超韓股5360億韓元，創下8月31日以來的最高記錄。散戶買超9800億韓元，機構投資人賣超4760億韓元。

韓元收跌0.07%，報1,131.4兌一美元。

(時報資訊)