台東空軍志航基地1架編號5261的F-5E戰機29日失事墜海，飛官朱冠甍上尉跳傘後仍殉職，台東地檢署檢察官下午前往台東市立殯儀館相驗，判斷在落水前就因頭部受到重創，導致中樞神經休克死亡。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，初步相驗結果，朱冠甍頭部受到重創導致中樞神經休克死亡，至於是落海撞擊還是彈跳時撞擊還要進一步了解。據悉，他身體左側受到重創、頭部及左眼凹陷、左胸肋骨斷裂、左手骨折，初判無生前溺水現象，是在落水前受到撞擊致死。

據了解，朱冠甍被救起時已無呼吸心跳，由直升機吊掛後直接送到基地，再由基地救護車後送台東馬偕，途中實施兩次電擊，再由馬偕醫護人員接手搶救，9點27分搶救無效宣告死亡。

此外，29日下午台東地檢署檢察官前往殯儀館驗屍及製作筆錄，朱冠甍的妻子哭紅了眼、相當哀傷，在志航同僚攙扶下陪同檢察官相驗遺體，但她面對媒體時，不願說明。

據悉，朱冠甍老家在彰化，在今年10月入籍台東，原定在今年4月和妻子舉行婚禮，因疫情將婚禮延後至2021年5月舉行，不料發生憾事，妻子再也等不到新郎。

(中時 )