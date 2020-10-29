飛行員殉職 國民黨團表哀悼 16:032020/10/29 中時 周毓翔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 空軍台東志航基地今上午傳出F-5E戰鬥機墜海意外，飛行員朱冠甍雖然緊急跳傘獲救，卻因吃水過多宣告不治。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍台東志航基地今上午傳出F-5E戰鬥機墜海意外，飛行員朱冠甍雖然緊急跳傘獲救，卻因吃水過多宣告不治。國民黨立院黨團發聲明對朱的不幸為國犧牲表示哀悼，願朱上尉一路好走，並對朱的家人表達最誠摯的哀悼之意。 國民黨團表示，希望國防部必須對此事件詳加調查失事原因，對家屬及全民有所交待。國民黨也呼籲民進黨政府除了花大錢買先進武器，對國軍武器維護、人員訓練相關資源及能量應配套提昇，因為再多的撫卹、再多的追贈官階也無法追回失去的寶貴生命，國防部請加油。 (中時 ) #F-5E #戰鬥機 #墜海 #國民黨 #朱冠甍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 戰機墜海飛官殉職 江啟臣籲查明是否戰機勉強延壽所致 19:032020/10/29 政治 F-5E發動機失效 飛行員跳傘落海遭傘繩纏住大量吃水急救不治 09:382020/10/29 政治 批開放萊豬行政命令藐視國人健康 藍委要求撤回審查 10:572020/10/29 生活 飛官殉職 毛嘉慶歎：窮兵黷武 內外交迫的台灣現況 17:102020/10/29 政治 戰機失事飛行員不治 蔡英文要求查明原因 10:332020/10/29 政治 F-5E失事墜海 飛行員傷重殉職 12:152020/10/29 政治 F-5E飛行員墜海亡 國安局長哽咽：國軍面臨很大難處 11:332020/10/29 政治 F-5E飛官殉職「女兒剛滿1歲」 樂團慟：你愛的海洋最後送你離開 13:462020/10/29 政治 F-5E戰機發動機失效墜海 空軍：妥善率符合標準 11:482020/10/29 政治 殉職F-5E飛行員朱冠甍遺體移往殯儀館相驗 父母趕赴見愛子 12:432020/10/29 政治 政治熱門新聞 侯友宜將成藍軍共主？黨內議員看完民調只說了「一句話」 - 政治 血淚交織的壯舉！罷捷夜晚這一幕 韓粉看了超心疼 - 政治 拜登若當選台灣會完蛋？台大教授驚：歷史恐重演 - 政治 民進黨將掀腥風血雨？韓粉曝這「2人」要開戰了 - 政治 拜登GG了？美大選最新民調 網友全嚇一跳 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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