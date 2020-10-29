空軍台東志航基地今上午傳出F-5E戰鬥機墜海意外，飛行員朱冠甍雖然緊急跳傘獲救，卻因吃水過多宣告不治。國民黨立院黨團發聲明對朱的不幸為國犧牲表示哀悼，願朱上尉一路好走，並對朱的家人表達最誠摯的哀悼之意。

國民黨團表示，希望國防部必須對此事件詳加調查失事原因，對家屬及全民有所交待。國民黨也呼籲民進黨政府除了花大錢買先進武器，對國軍武器維護、人員訓練相關資源及能量應配套提昇，因為再多的撫卹、再多的追贈官階也無法追回失去的寶貴生命，國防部請加油。

(中時 )