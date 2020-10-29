高姓男子騎偷來的機車，今年7月9日在北投振華街見傅姓被害人正在講電話，隨身的LV包包放在路邊的機車座墊上，他騎車衝過去搶走背包，被害人當場傻眼，損失2萬2000元的現金、提款卡等，高將現金花用殆盡，丟棄包包以及機車，警方依高男犯案前騎機車車牌號碼，循線抓到高男到案，士林地檢署依搶奪罪提起公訴。

高男曾因施用毒品入監服刑，去年1月出獄後，仍遊手好閒，案發當天騎女兒的機車到大度路停放，徒步在路邊閒逛，晚間7點，見到一台機車鑰匙沒拔，萌生歹念以竊得的機車當作犯案工具。

晚間7點半，傅姓被害人站在北投振華街路邊，撥打手機要叫車，隨身LV土黃色背包放在路邊機車座墊上，高騎贓車搶了就跑，得手現金2萬多元，為了避免被警方查獲隨即將贓車棄置在德行西路路邊，再回頭牽車返回新北市淡水住處。

警方根據傅的行走路線，發現犯案前騎乘的機車是登記在高的女兒名下，循線逮捕高到案，他坦承竊車以及搶奪，檢察官依法起訴。

(中時 )