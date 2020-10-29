美國大選進入倒數，全球都在關注。依Opensecrets.org數據顯示，截至本月25日，這次選舉周期內支出已達到近110億美元(約台幣3179億元)，2016年為72億美元(約台幣2080億元)，而與歷屆相較之下，2020年美國總統和國會選舉成為美國歷史上最昂貴的一次大選。。

根據大陸《新浪網》報導，依Opensecrets.org數據顯示，截至本月25日，這次選舉周期內支出已達到近110億美元(約台幣3179億元)。這筆支出的很大一部分都花費在民主黨初選中，支出超過20億美元(約台幣578億元)，其中，包括財大氣粗的億萬富翁邁克爾.布隆伯格（Michael Bloomberg）和湯姆.斯蒂爾（Tom Steyer）。

此外，還有來自政黨和外部團體的更多支出。現任總統的共和黨在各自的選舉周期上花費較少，因在初選中資金投入相對較少。

報導指出，相較之下，扣除通膨因素，2016年的競選費用為72億美元(約台幣2080億元)，支出預計將在選舉日前急遽增加。若不考慮初選支出，民主黨人在本次選舉周期內的支出仍處於領先地位，與共和黨的40億美元(約台幣1156億元)相較，已經花費了近50億美元(約台幣1445億元)。

無黨派組織Center for Responsive Politics（CRP）執行董事Sheila Krumholz之前便指出，2018年大選打破了中期選舉籌款紀錄，而2020年將徹底打破紀錄。他說，懸而未決的問題是，這是否將成為未來大選的新常態。

根據Opensecrets.org數據顯示，歷屆美國大選支出2000年為41億美元(約台幣1185億元)、2004年為55億美元(約台幣1590億元)、2008年為64億美元(約台幣1850億元)、2012年為71億美元(約台幣2052億元)、2016年為72億美元(約台幣2080億元)。

(中時新聞網)