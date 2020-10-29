高點擁抱台股兼防投資風險，元大高股息龍頭基金吸引近16萬戶定時定額投資族進場。元大高股息龍頭基金在今年3月IPO上市之後，客群越來越多，目前尤以定時定額客戶掛帥，據元大金內部最新統計顯示，高股息龍頭基金的定時定額投資戶數，已約15.8萬戶，陣容龐大的小資客群加入，儼然已使這檔基金成為台股基金的「國民基金」。

這也使得元大高股息龍頭基金歷經八月下旬的半年閉鎖期開放之後，目前總基金規模仍高達364.8億元。而根據投信投顧公會所公布的截至九月底止的統計數據顯示，國內全體的主動型台股基金規模共有2535億元，高股息龍頭基金佔比約14％，同時領先第二名的基金規模將近230億元。

根據公會統計，第二至第五名的主動式台股基金，分別是安聯台灣大壩基金、安聯台灣科技基金、安聯台灣智慧基金、國泰小龍基金，九月底止的規模分別為138.6億、101.7億、78.5億、72億元。除了規模大，公會最新統計亦顯示，儘管台股近三個月來大幅波動，但該基金的近三個月報酬率仍有4.11％，亦領先其他國內台股基金。

金融總會在八月份最新出爐的金融建言白皮書中，即有提及應鼓勵國人投資台股基金，來累積退休財富，而高股息龍頭基金迄今不論是規模或是客群，都已具有「國民台股基金」之姿；目前元大高股息龍頭基金約15.8萬戶的定時定額投資戶，除了來自元大投信、元大證券、元大銀行等三大通路之外，亦有其他金融業外部通路。

尤為亮點之處在於，除了一般基金最常見的月扣之外，包括元大投信、元大證券、元大銀行等三大通路，還分別開放客戶可以日日扣、週週扣，或是最多可15天扣款的彈性機制，包括元大投信已提供客戶「日日扣」選項，而元大證券每個月有6天可扣款，目前則更進一步規劃發展「日日扣」，元大銀行每個月則最多提供15天扣款。

上述的選項，等於原本採取定時定額月扣機制的投資人，可因應股市大盤的波動，把原本一筆月扣金額，分拆成在一個月內好幾日進行投資，如此一來投資風險更加分散。業界人士對此指出，想投資台股的投資人，選擇台股基金或投資ETF均為可分散風險的方式，如今提供週週扣或月月扣，等於是除了透過台股基金資產部位組合來分散風險之外，還進而透過投資期程的分散再發揮更多風險分散的效果，這在台股於高點震盪之際，尤能發揮避險功能，據了解，目前亦有其他台股基金業者開始觀望跟進。

此外，高股息龍頭基金如何選股，亦受投資人及市場矚目。根據最新公布的資產組合明細，高股息龍頭基金在電子科技領域的股票配置截至九月底止已高達87％，其中有一半配置在半導體，而「護國神山」台積電的比重，更接近10％，由於今年台股不僅由高科技產業領軍上攻，台積電更是領漲標竿股，選股策略正確亦為高股息龍頭基金的報酬率與規模雙雙掛帥的主因。

(工商 )