網路紅人陳沂向來敢說敢言，對諸多時事持有獨特見解，且言辭犀利讓她瞬間成為網路話題。日前，她拍攝平面內衣廣告，只見她及肩浪漫的秀髮，露出胸前的飽滿，讓不少粉絲一看直呼「是宋慧喬」！

陳沂接平面內衣代言，一系列火辣性感照，讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂難得嶄露性感，讓粉絲直呼激似韓星宋慧喬。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂今（29）日於臉書分享一系列性感照，她頂著一頭浪漫捲髮，身穿蕾絲透膚內衣，胸前渾圓飽滿若隱若現地相當引人遐想，火辣指數破表，讓粉絲一看忍不住驚呼：「等等！這是誰」，多張角度，讓粉絲大飽眼福。

陳沂也直言，日前有做自體脂肪轉移手術至胸部，因此看起來較為飽滿。（圖／翻攝自陳沂臉書）

其中甚至不少的粉絲，直驚嘆「妳真的很有料欸！」這也讓陳沂透露，其實幾個月前她有做自體脂肪補上胸，所以胸前看起來更為波濤洶湧，她強調，只有補一點點，因怕看起來上胸太過於壯，實際上罩杯還是維持在C而已。

辣照才上傳3個小時，便吸引逾3千多名粉絲按讚留言，不少人都大讚：「這太誇張了啦也太漂亮了吧太誇張了」、「太性感了吧」、「超性感的！這樣太犯規了！也想穿上變美」；其中更有不少粉絲錯認為南韓演員宋慧喬：「她是誰………………宋慧喬嗎」、「宋慧喬耶！」

(中時新聞網)