萊克多巴胺豬肉紛爭不斷，基隆市長林右昌29日指出，針對萊克多巴胺的爭議，他認為，主要可以分成食安及管理兩個部分來討論，民眾在意的容許量方面，其實都是科學標示、容許量的差異，當然量大的時候會有毒性，但地方政府該做好管理，清楚的掌握朔源及標示，來確保民眾安全，此外基隆絕對不會讓校園團膳使用萊豬。

林右昌指出，像美牛進來很多年，其中也有含萊劑的部分，如果國內採取10計量單位為標準，也只是一個作法，目前美國使用萊劑的飼養場約有40％，除了國內要自行管制外，他認為境外的進口國、廠商，也應該自行對肉品來進行管理，分辨有沒有使用過量，國內則站在消費端清楚的掌握朔源及標示清楚，也可以把外國豬及本國豬分區來賣，讓消費者自行掌握。

林右昌說，自己不想幫衛生署去說什麼，真正的道理是越辯越明，政府開放可以進口跟強制食用是兩回事，市府能做到的就是做好管制，以清楚的標示讓民眾了解自己吃的是什麼，避免民眾在一知半解的情況下，吃得不明不白。

(中時 )