曾在2018年以「匿名者」身分投書《紐約時報》爆料川普政府內幕種種事蹟，一度讓川普火大「抓內鬼」，如今這位白宮內鬼身分終於曝光！多次公開反對川普的前國土安全部部長幕僚長的泰勒（Miles Taylor）選擇在大選剩不到一週之際，於部落格平台Medium.com發表聲明證實他就是當年那名「匿名者」，在美政壇投下震撼彈。

據美國有線電視新聞網（CNN）取得泰勒（Miles Taylor）的聲明指出，兩年前他在《紐約時報》投稿中，指控川普擔任總統的危險，稱他道德淪喪，成事不足，但他僅在推特上回一句「叛國罪？」可見川普視這些針對他的批評是「顛覆國家」，但自己沒有義務要保持沉默，總統必須要聽到批評，且美國人民也需知道真相。

泰勒表示，他是共和黨人，也希望總統能成功執政，但從多次危機來看，川普正證明自己是一個毫無風範的人，個人缺陷導致了巨大的領導失敗，這點可從喪失諸多美國人民性命衡量。

他強調自己在川普政府內的兩年半，親眼目睹川普的無能，但每一個人見到如此，仍會擔憂恐遭報復，對是否要挺身而出而感到遲疑，故當他離開川普政府後，寫了《警告》一書，向選民表示若從川普政府內部來看，美國三軍統帥的性格不是壞，而是「糟透了」；雖然自己是獨立撰寫書，但同時也表達了聯邦政府內已有許多高階官員累積不滿情緒。

泰勒在聲明最後也強調，不幸地讓川普離開白宮並非美國人痛楚的終點，從過去數月參訪選戰搖擺州中，可以見到美國人民之間的隔閡正在增長中，見到了由川普挑起人民之間無止盡的對立將永存下去，若美國人真的想要修復公民生活，需先改變的不僅是橢圓辦公室的主人，而是我們自己；所幸，即使在更艱難的時代，過去的世代中仍有點起全國和解的事蹟。

That’s too bad. I remember you, all too well. And I will continue shining a light on your failed presidency through the election—and beyond. https://t.co/ARzUQ9oss2 pic.twitter.com/JEgBCxdSss — Miles Taylor (@MilesTaylorUSA) October 28, 2020

不過，川普對此回應表示不認識泰勒，也沒聽說過此人，在亞利桑那州的造勢場上稱「這名心懷不滿的員工很久以前就已火速被炒」，「這個不正派的人從沒在白宮任職過」，「就我看來，他應該被起訴」。不過泰勒也在推特上反擊，還公布他與川普在橢圓辦公室內的合照。

(中時新聞網)