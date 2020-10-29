人夫爽PO十萬私房錢炫耀，被善意提醒後，15分鐘後驚覺不對急求助，網友看完全笑歪。（圖／翻攝自爆廢１公社）

許多男人婚後會偷藏私房錢！一名草率的網友，初步確認自己老婆不在社團後，就大膽PO出私房錢的藏匿點炫耀，目測約有10萬元，引發網友熱議「人不作死，就不會死」看來這筆要充公了！雖然太太不在，但這是公開社團呀！而該人夫15分鐘驚覺這個恐怖事實後，也急速求饒喊「可以刪帖嗎？」

一名人夫在臉書社團「爆廢1公社」分享，他百分之百確定老婆不在這個社團裡面，因此大膽PO出藏匿私房錢的照片，目測將近有十萬元的現金，相當可觀。貼文也引發網友熱議，「真心覺得會充公」、「同樣是麻阿台（小瑪莉遊戲機），我裡面沒錢」。

也有不少網友有善提醒，「可是老兄，目前爆廢1館是公開的社團，所以你的私房錢準備要充公了」、「殊不知……這是公開社團」、「主旨：私房錢的遺照」、「可目前社團是公開的，令夫人看的到。安心上路」，原PO驚覺這個恐怖的事實後，也更新貼文哀嚎：「對不起，我不知道這裡公開，可以刪帖嗎？」

原本爽爽的炫耀文竟出現悲劇神轉折，讓許多網友笑歪，不少人同情地說，果然「人不作死，就不會死」、「XX代表上香致意」，也提醒原PO要記得更新後續內容，報個平安讓大家知道你還活著。

(中時新聞網)