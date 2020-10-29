美國總統川普上任後，與北京當局開打貿易戰至今已2年，隨著美國11月大選將至，部分專家期待，若民主黨籍候選人拜登若奪得美國總統大位，加上民主黨拿下參眾議院多數席次，很有可能推翻這個攪亂國際經貿局勢的變數。不過，歐亞集團 (Eurasia) 總裁 Ian Bremmer認為，就算拜登當選，陸美關係只會繼續惡化。

Ian Bremmer認為，華府對於大陸在新疆人權、竊取智慧財產權、台灣、香港以及南海爭議等問題，到了下一任美國總統只會有增無減，就算拜登當選，雙方的不信任感與對立。Ian Bremmer指出，美國接連批准對台軍售案，惹火北京當局，一些以大陸國家主席習近平為首的大陸官員希望拜登當選，但以國安考量的中堅份子則是希望川普當選，認為川普繼續擔任美國總統，將讓美國的威望下滑，這也有助於北京繼續布局國際組織。

Ian Bremmer表示，陸美對抗局勢對美國科技業傷害最大，因為美企進入這個全球最大的數據市場的途徑勢必得重新建立，並在美國政壇興起反壟斷以及隱私問題之下面臨大挑戰。Ian Bremmer預測，陸美不會出現新冷戰，但在許多領域將出現對抗局面，他認為陸美關係惡化的過程是長且緩慢的。

拜登也嘗試在對陸政策發表看法，尤其是在大陸企候變遷的來往，北京當局承諾，將在2030年實現減碳、2060 年達到淨零排放。

(中時新聞網)