大陸疫情期間，金融機構積極利用直播平臺進行展業，興起了一股直播帶貨風，但部分不當不法行為也引起監管關注。10月28日，大陸銀保監會發佈《關於防範金融直播行銷有關風險的提示》稱，當前金融直播行銷存在兩方面主要風險，包含隱藏詐騙與存在銷售誤導風險。

大陸銀保監會還指出，有些並不具備專業素養的人士自我包裝為「理財專家」、「保險專家」，對金融產品進行不當解讀，加之直播平台受眾廣泛，金融知識薄弱、風險防範能力差的用戶易受誤導或欺騙。

據第一財經報導，對於詐騙風險，銀保監會指出由於直播平台開設帳號基本無門檻限制，一些無資質主體擅自開展金融產品直播行銷，涉嫌非法或超範圍開展金融行銷宣傳活動。甚至有所謂「科技公司」、「諮詢公司」以投資虛擬貨幣、外匯、網路理財為名進行詐騙；還有平台為吸引用戶，承諾在充值後有高額收益並可隨時提現，存在非法集資的風險。

(旺報 )