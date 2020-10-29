美股重摔下，全球股市綠油油，台股也連三黑，新台幣雖有出口商拋匯的支撐，但升勢不如前一個交易日，盤中最高來到28.585元，尾盤央行進場調節後由升轉貶，終場收在28.914元兌1美元，貶值0.8分，為連續二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量8.13億美元。

外匯交易員表示，美國疫情轉趨嚴峻，美股狂洩，亞洲主要股市除陸股外也都跟著跌，台股重挫130點失守12,700點，外資擴大賣超160億元，但由於國際美元轉弱，加上出口商月底拋匯作帳需求續出籠，新台幣偏升走勢不變，進口商偏觀望，尾盤還是靠央行大力作價阻升後，又將新台幣一舉打貶。

外匯交易員認為，美國總統大選情勢難料，加上疫情再起的疑慮，金融市場短線偏震盪，外資退場靜待大選結果抵定，暫無明確的方向。10月最後一個交易日過後，進入11月初，主導匯市的出口商拋匯需求退場，預料在觀望氣氛籠罩下，新台幣續為小區間整理格局居多。

(工商 )