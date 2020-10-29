櫃買中心29日召開上櫃指數股票型基金（ETF）標的指數資格認可審查會議，審議通過永豐證券投資信託公司申請之「美國科技股票指數」、「中証科技50指數」及「富時台灣ESG優質指數」為發行ETF之指數資格認可一案。

櫃買中心表示，「美國科技股票指數」（NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index）係由全球性數據服務公司（ICE Data Indices, LLC）所編製，選取自由流通市值5億美元以上、3個月日均成交值200萬美元以上，且符合機器人與人工智慧、網路安全、雲端資訊技術、金融科技、基因與免疫學等五大主體領域之美國上市公司股票為標的成分證券。

「中証科技50指數」係由中証指數有限公司所編製，自上海證券交易所及深圳證券交易所掛牌屬科技相關行業之股票中，選取過去一年日均總市值最大且流動性佳的50檔股票為成分證券。

「富時台灣ESG優質指數」（FTSE Taiwan Target Exposure ESG Index）係由富時國際有限公司（FTSE International Ltd.）所編製，以富時台灣指數（FTSE Taiwan Index）成分股為母體，採用目標因子曝險法並提升ESG及股利率因子占比，透過公式計算得出指數成分股及其權重，再以自由流通市值加權計算之指數。

(工商 )