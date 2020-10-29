致伸第三季財報亮眼 每股盈餘1.73元 16:102020/10/29 工商 袁顥庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 致伸（4915）公布第三季財報，上季合併營收約189.07億元，營業利益約8.96億元，稅前淨利約10.63億元，歸屬於母公司之稅後淨利約9.37億元，每股盈餘約1.73元，寫下近8個季度以來的高點。 累計今年前三季合併營收約486.82億元，營業利益約14.99億元，稅前淨利約19.31億元，歸屬於母公司之稅後淨利約15.06億元，每股盈餘3.48元。 (工商 ) #致伸 #第三季財報 #每股盈餘 #合併營收約 #營業利益約 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》臺企銀Q3獲利回升 前3季每股賺0.46元 08:012020/10/29 財經 《電子零件》台郡前3季每股盈餘4.38元 15:062020/10/29 財經 《鋼鐵股》世豐Q3每股賺0.96元 前3季2.71元 10:342020/10/29 財經 《鋼鐵股》疫情影響 榮剛前3季EPS 0.27元 08:012020/10/29 財經 《光電股》友達Q3轉盈 毛利率逾10％ 14:322020/10/29 財經 順達前三季EPS 逼近去年全年 04:102020/10/29 證券．權證 《電子零件》山鶯廠火災影響月營收約6％ 欣興倒地 09:262020/10/29 財經 《國際金融》企業財報助攻 歐股微升 17:222020/10/29 財經 瑞儀 Q3毛利率續創新高 04:102020/10/29 證券．權證 《半導體》聯電Q3每股賺0.75元 前3季獲利跳增2倍 17:222020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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