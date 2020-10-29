致伸（4915）公布第三季財報，上季合併營收約189.07億元，營業利益約8.96億元，稅前淨利約10.63億元，歸屬於母公司之稅後淨利約9.37億元，每股盈餘約1.73元，寫下近8個季度以來的高點。

累計今年前三季合併營收約486.82億元，營業利益約14.99億元，稅前淨利約19.31億元，歸屬於母公司之稅後淨利約15.06億元，每股盈餘3.48元。

(工商 )