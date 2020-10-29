由於中國市場對豪華轎車需求增加，抵銷因為疫情而在車輛提交數量1.1%的年減下滑，福斯集團(VAG)在第三季重返獲利。

該德國汽車集團重申全年預期出現獲利，在中國市場頂級車款包括奧迪和保時捷跑車銷售上升3%，第三季業務「顯著地恢復」。

該集團也受惠於年初疫情爆發之時所施行的一連串削減成本計畫。

福斯集團淨流動資金來到248億歐元，優於第二季末的187億歐元。

第三季銷售營收為593.55億歐元，年減3.4%。排除一次性項目，第三季營業利益為31.8億歐元，劣於去年同期的48億歐元，年減33.9%，但優於第二季虧損。稅後獲利為27.5億歐元，年減31%。

福斯表示，汽車部門經調整的營業回報率從去年同期的7.4%下降到5.4%，但是較第二季的負5.8%仍出現反彈。

福斯集團預期全年呈現獲利，但相較於去年仍然是「極度地低落」，僅呈現在正數範圍。

福斯在第二季報出17億歐元的虧損，當時全球新冠疫情出現第一波大流行，市場需求低落，旅行和移動的限制也讓全球出現經濟危機。

(時報資訊)