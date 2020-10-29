思科今(29)日宣布推出全新軟體交付解決方案，簡化內部部署資料中心及多雲環境的IT操作。在這新的里程碑中，思科不但能為客戶提高業務靈活性，亦能同讓開發人員更快地提供、拓展創新的應用程式。思科有鑑於現今的商業環境瞬息萬變，在應用程式更趨分散，行動辦公模式已成趨勢，使用者對系統的要求更甚以往。面對這些挑戰，IT團隊需要更完善的洞見及自動化功能，以提供實質的科技彈性。因此，思科推出全新高彈性的IT平台，協助科技團隊因應市場的變遷。

思科資深副總裁兼企業網路及雲端總經理Todd Nightingale表示，複雜的情況可能使團隊處於癱瘓狀態，削弱我們的系統，令其無法繼續發揮強大效能。為確保IT團隊的彈性能滿足業務需求，企業需要簡化易用的解決方案。全球IT團隊今年均面臨前所未有的挑戰，而企業、學校及政府的運作模式亦需進行重大轉型，令IT團隊必須隨之改變其運作模式。因此，思科今日正式宣布推出全新IT平台，為多雲操作提供深度洞察及自動化功能，協助企業加速轉型。

思科協助雲端、應用程式、SecOps、NetOps和DevOps團隊將運作效率提升至前所未有的水平。作為雲端中立的服務供應商，唯有思科能為客戶提供簡化且一致的操作，讓他們在全面的IT產品組合中得以自行選擇與控制。

(時報資訊)