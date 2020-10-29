隨著國際鎳原料價格續漲，上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)今日開出11月內外銷盤價，再度開高盤，其中，內銷304系每噸漲2000元，外銷漲100美元，另外，400系產品內銷價每噸漲500元，外銷漲30美元。

10月的鎳月均價約為15,200美元，較上個月月均價高出約380美元，若以含鎳成份的300系列不鏽鋼產品來看，每公噸成本增加30美元左右，換算台幣近千元。加上本月並未調升，因此燁聯11月順勢調漲價格，這也是連五漲與10月平盤後，再度調漲價格。

燁聯10月內外銷盤價均開平，主要考量已連五個月漲價，波段漲幅大，10月開平盤讓下游及客戶消化庫存。

先前在鎳原料成本高漲帶動，燁聯9月的新盤價持續開高，內銷300系不鏽鋼每噸大漲5000元，漲幅擴大且連續第五個月調漲；外銷同步大漲，300系不鏽鋼熱冷軋每噸大漲180~200美元。隨著LME鎳價自第二季以來持續走揚，燁聯自5月至9月已連5個月漲價，累計內銷300系熱冷軋每公噸共計調漲11,500元。

另一大廠唐榮(2035)9月盤價也是5連漲。唐榮10月盤價也與燁聯同步維持平盤。隨著燁聯再度重啟產品漲勢，預計唐榮也將跟進調漲11月盤價。

(時報資訊)