旅遊年度盛會「2020台北國際旅展」將於10月30日至11月2日於南港展覽館登場，台灣高鐵（2633）今年特別推出「高鐵趣玩8」主題優惠，精選8大優質商品回饋旅客；同時，自旅展開跑日起，更針對最受旅客歡迎的三大熱銷商品—「高鐵假期」、「飯店聯票」與「交通聯票」全系列商品，祭出超值加碼優惠。

凡是高鐵TGo會員於10月30日至11月12日期間，購買上述三項指定專案任一商品，台灣高鐵即加碼再贈送高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張（每位TGo會員至多以獲贈二張為限）。

此外，旅展現場購買高鐵假期行程，單日單筆訂單滿5千元，還可獲得高鐵行李箱造型存錢筒乙個，數量有限，送完為止。

台灣高鐵表示，今年攤位整體設計延伸「Be There」真實接觸的品牌精神，並特別突顯「環保永續」的企業理念，透過簡化結構、開放空間以達到減碳效果，更採用重複利用的櫃台及Logo燈箱進行設計佈置，以減少一次性使用造成的資源浪費。

現場還有販售高鐵聯萌小物-「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」，旅展期間並將舉辦趣味遊戲及魔術表演等整點活動。

針對喜愛輕鬆出遊的旅客，「高鐵假期」套裝行程可搞定各種旅行需求；其中「振興3000」專案，旅客可選擇購買高鐵車票搭配36小時和運租車，或是入住高鐵精選的全台19家飯店，兩人同行單人只要振興價3,000元。

至於追求精緻化旅遊的客群，高鐵假期「精緻遊」以及「高端遊」產品，都可以讓旅客感受優質旅行魅力。其中，「精緻遊」精選8條二日行程，第一天專人帶您體驗必遊景點及接駁導覽，再搭配入住優質飯店，隔日則留空間讓旅客自由運用，兼顧豐富性及時間彈性。

「高端遊」則提供5種路線選擇，不僅往返均安排搭乘高鐵商務車廂，全程更採用Benz休旅車接駁，加上入住頂級飯店、體驗國際級美食饗宴、暢遊秘境景點，讓旅客不用出國也能享受與國際行程同級的優質旅遊體驗。

而針對想要悠閒自在、多玩一點的旅客，台灣高鐵深獲旅客好評的「加時不加價」專案，提供高鐵車票搭配住宿或租車兩種選擇。其中高鐵+住宿優惠內容為高鐵來回車票及15家指定飯店提供完整24小時住房服務。高鐵+租車優惠方案包含高鐵來回車票以及格上租車指定車款租車30小時。

喜愛自由行的旅客，高鐵「飯店聯票」及「交通聯票」更是最好的選擇。「飯店聯票」提供多樣化住宿選擇、適用飯店各種房型和優惠方案，透過指定飯店官網訂房，即可直接以75折起優惠價格加購高鐵車票；「交通聯票」則可一次搞定交通接駁與熱門景點門票，搭配高鐵車票不僅均享7折起優惠，高鐵TGo會員於10月30日至11月1日期間購買兩項聯票，更可再獲贈高鐵標準車廂對號座65折電子優惠券乙張。

(工商 )