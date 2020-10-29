櫃買中心29日表示，鼎創達公司（5304）依2020年6月30日股東常會決議向櫃買中心申請終止櫃檯買賣，依規定公告自2020年11月20日起終止該公司之有價證券櫃檯買賣。該公司董事集業國際公司及該董事之法人代表人郭佩芝、莫皓然、董事大霸科技公司之法人代表人陳秀鳳、江明鴻及陳君偉承諾自該公司終止櫃檯買賣之日起，以每股新台幣3.35元，收購該公司流通在外普通股股票，依櫃買中心之規定，收購起始日為2020年11月20日，收購期間為50日（即迄2021年1月8日止）。

(工商 )