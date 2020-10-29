鼎創達股票自11/20起終止櫃檯買賣 16:192020/10/29 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心29日表示，鼎創達公司（5304）依2020年6月30日股東常會決議向櫃買中心申請終止櫃檯買賣，依規定公告自2020年11月20日起終止該公司之有價證券櫃檯買賣。該公司董事集業國際公司及該董事之法人代表人郭佩芝、莫皓然、董事大霸科技公司之法人代表人陳秀鳳、江明鴻及陳君偉承諾自該公司終止櫃檯買賣之日起，以每股新台幣3.35元，收購該公司流通在外普通股股票，依櫃買中心之規定，收購起始日為2020年11月20日，收購期間為50日（即迄2021年1月8日止）。 (工商 ) #鼎創達 #終止櫃檯買賣 #櫃買中心 #收購 #公司 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《電腦設備》鼎創達股票自11月20日起終止櫃檯買賣 17:202020/10/29 財經 華航線上購物多4倍 eMall開放會員哩程全折抵 13:102020/10/29 生活 全聯超級周年慶買1送1起 海鮮季吃國魚滿200折20 17:022020/10/29 旅遊 友達ADSs將正式註銷註冊 04:102020/10/29 證券．權證 11座風場送環評 搶三階門票 04:102020/10/29 金融．稅務 臺科大攜鼎瑩創業投顧 助力新創 04:102020/10/29 投資理財 櫃買審查通過永豐投信等3檔上櫃ETF標的指數資格認可 16:102020/10/29 財經 合一GDR募資50億 股價不賞臉 04:102020/10/29 證券．權證 中美實股票自10/30起得為融資券交易 16:092020/10/29 財經 新板豪宅 今年轉售多賠錢 賠售金額自50萬至逾2,600萬元不等 04:102020/10/29 財經要聞 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 台積電明年1月接肥單？ 專家爆英特爾舉動恐害慘客戶 - 財經 一場半導體世紀交易 台灣囝仔成「下一個賈伯斯」？ - 要聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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