最近大陸小鎮消費者又站在了聚光燈下。根據稍早發佈的《阿里巴巴2020「十一」假期消費出行趨勢報告》，顯示「十一」期間有53％的商用電器賣向縣域市場，48％的購買者來自小鎮用戶，三線及以下城市出遊人次占比達60％，同時面對即將到來的「雙11」購物節，商家也紛紛加碼下沉市場。

根據《人民日報》海外版引述專家預計，大陸的小鎮青年會成為今後10年消費市場的主力軍，預計到2030年三四線城市居民消費將達45兆元（人民幣，下同），長三角、粵港澳大灣區、長江中游、成渝地區和京津冀等城市群的三四線衛星城市有望繼續領跑消費市場。

伴隨被啟動的縣域經濟，已成為大陸消費持續增長的新動力。而小鎮用戶的消費偏好，更引起各方關注。此前拼多多數據顯示，今年「6·18」期間，三四線及以下城市顯示出旺盛的消費需求，大量來自縣城、鄉鎮的消費者在拼多多首次購置了掃地機器人、麵包機、投影儀等商品。

甚至一線大牌的箱包、服裝，雖離縣城較遠，但旗下化妝品已紛紛擺上了小鎮姑娘的梳粧台。據雅詩蘭黛數據顯示，旗下品牌購買者分佈於全國350座城市，70％的訂單來自未開設專櫃的城市。

(旺報 )