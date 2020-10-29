國際素食廚神洪銀龍跨足10餘國素食烹調教學，29日應邀至醒吾科技大學與餐旅管理系學生，分享惜食廚藝秘訣。他笑咪咪的說：「以前我可是個大酒鬼，一面炒菜還一面偷喝酒，現在不但戒酒茹素36年，連我的美國籍女婿達克也是吃了兩年素才能與我女兒結婚！」

洪銀龍已高齡70歲，幫醒吾餐旅學生上課依然精神抖擻，甩起炒鍋快穩華麗，完全不輸年輕廚師。他說，食材得來不易一定要完全利用，例如茄子去掉的皮還可以用楜椒粉炒出一道菜，簡單的素食食材只要巧妙變化，可以炒出跟葷食一樣美味菜餚。

只花幾分鐘洪銀龍師傅就熱炒出素食糖醋排骨(左)與素食宮保雞丁(右)，同學一口接一口吃不 停，因比葷食更美味。。(醒吾科大提供)

醒吾科大觀光餐旅學院推動惜食教育，由觀院、應英與餐旅三系合作推動產學案，林邦文老師規劃邀請洪銀龍師傅示範惜食料理的製作。洪銀龍現場只用了猴頭菇、芹菜、銀杏、花生、辣椒、青椒及黃椒等簡單食材，運用火候翻炒，只花了幾分鐘就快速炒出色香味俱全的素食糖醋排骨與素食宮保雞丁，同學們個個嘖嘖稱奇。

洪銀龍講解完猴頭菇魔術炒法，胸有成竹的說，如果不先跟食客說明，一定吃不出來是素食。他把炒好的素食宮保雞丁讓同學品嚐，軟嫩多汁比葷的宮保雞丁還美味爽口，只見同學們一口接一口品嚐，紛紛投以崇拜眼神！

洪銀龍師傅(左)與醒吾科大餐旅管理系同學分享惜食廚藝。(醒吾科大提供)

洪銀龍也分享素食人生歷程，他14歲就開始學廚藝，先到餐廳當學徒學福州菜和台菜，早年有些餐廳大廚愛喝紅露酒，他也跟著喝上癮，退伍後獲聘到日本「曉雲閣」掌廚時，已成了酒鬼一個，且娶進門的老婆直到去了日本看見他住的宿舍滿地是酒瓶，才知道嫁了個酒鬼。

洪銀龍說:「人生就是這麼奇妙，當我回國在埔里開川菜餐廳，生意蒸蒸日上時，為了吃霸王餐流氓簽帳不成翻桌鬧事，反而在一位長期吃素的埔里高工吳老師勸說下，放棄葷食北上至素食餐廳當主廚，沒想到改變了一生，從此茹素並推廣惜食素食，常應邀至世界各地教授素食廚藝。」

長年吃素推廣惜食，讓洪銀龍人生大翻轉，從貪杯酒鬼搖身一變國際素食廚神，出過20本書推廣素食，戒了酒胃痛老毛病不藥而癒。他開玩笑說，吃素已成了家族生活之日常，連吃了兩年素的美國女婿，現在也長期吃素，且身體比以前更健康，這都是惜食推廣素食的意外收獲。

(中時新聞網)