真正的友誼，在錢財、地位、權勢前面依舊可以堅定不移嗎？一名女網友感嘆，自從嫁了有錢老公，擔任伴娘的閨蜜，卻漸漸遠離自己，連給小孩紅包、送小孩衣服都能造成彼此心理的疙瘩，讓她忍不住感嘆，結個婚，朋友都沒有了。

「家境不同，就不能當好友嗎？」，女網友在《爆怨2公社》發文表示，一直以來跟閨蜜感情很好，好幾年時間幾乎學校放假就黏在一起。但是嫁給有錢尪之後，似乎漸漸變了。原PO說，因為怕閨蜜有壓力，所以她只包1200紅包給閨蜜的孩子，但閨蜜仍說收不起。「阿是包6萬嗎？我就是不想給她壓力，我才包1200！」。

結果因為才包1200，也被說友情只值這樣，「因為我包給姪女6000！（因為我表姐是嫁有錢人，我結婚前她每年包6000給我耶）」。

原PO說結婚時請閨蜜當伴娘，父母差點吐血、老公更是傻眼，因為她沒化妝、頭髮也沒整理、穿個阿桑裝，但原PO不在意，還替她說話。

可是後來閨蜜卻一直疏遠原PO，打招呼不太理、聊天不太想聊就匆匆走掉，讓原PO覺得「有錢怎麼了？我有錢錯了？還是我有錢就狗眼了？」。

網友看了她的感嘆，紛紛回應：「有時候就是說者無意 聽者有心 你有意無意的說 昨天我們去XX飯店 吃了個下午茶 花了多少錢」、「本來想說可能朋友自卑，但看完整篇，覺得應該平時有在炫耀，讓人不喜歡。」、「這種就是看不起自己 自卑心態作祟」、「換個角度想，至少這朋友老實說了。總比有些人還會因此想當寄生蟲利用人」。

(中時新聞網)