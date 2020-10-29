中天新聞台6年執照將在12月11日到期，國家通訊傳播委員會（NCC）舉辦換照聽證會，創下台灣史上首次「公審媒體」的惡例。北市議員羅智強29日質詢，是否相信NCC會公正審查，市長柯文哲直言，選了什麼委員，就已決定好結果了。

羅智強表示，柯為新聞自由，頭上被冠的「小紅帽」將會變得更大，甚至不利於進攻2024總統大位，柯可能會後悔，要問柯有沒有聽完聽證會，並相信NCC會公正審查？

柯答詢，不會後悔，是就是、不是就不是，他雖沒從頭看聽證會看到尾，但還是有大概看一下，「選了什麼樣的委員，其實就已決定好結果」。

另外，前立委黃國昌28日在臉書貼出微信對話，胡亂指控旺旺中時媒體集團蔡衍明董事長強力干預中天新聞製播，柯文哲則說，他也常被中天K，習慣了，但他倒認為，自己支持的不是哪個特定媒體，而是支持公平正義、新聞自由，就這樣而已。

(中時 )