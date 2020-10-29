大陸國防部於今（29日）下午舉行例行記者會，大陸國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問時表示，正告台獨分裂分子，以武謀獨是死路一條，不要試圖螳臂當車；10月28日至29日，中美兩軍已舉行了危機溝通工作組視訊會議。

針對殲-20部署浙江衢州機場、東風-17高超音速飛彈部署東南沿海的報導，吳謙表示，武器裝備的具體部署地點事關軍事秘密，但我可以告訴大家的是，中國人民解放軍捍衛國家主權和領土完整、挫敗任何形式台獨分裂勢力的能力始終都在,意志堅定不移。在此，我要正告那些台獨分裂分子，搞對抗沒有出路，以武謀獨更是死路一條。不要試圖螳臂當車，否則只能是自取滅亡。

吳謙也就加拿大護衛艦於大陸國慶期間通航台海一事表示，關於加軍艦高調過航台灣海峽並在過航期間採取挑釁性的行爲，我們認爲這是一種不友好的表示。中方已向加方提出嚴正交涉。毫無疑問，這使得原本已困難的中加兩國兩軍關係雪上加霜。我們要求加方採取負責任的態度，謹言慎行，以免危害中加共同利益和地區和平穩定。

吳謙也介紹了近期中美兩軍的交往安排，他表示，10月20日，中央軍委國際軍事合作辦公室領導與美國防部高層官員通電話，就兩軍關係及雙方共同關心的問題深入交換了意見，雙方同意兩軍加強溝通，管控分歧，開展在共同利益領域的合作；10月28日至29日，中美兩軍舉行危機溝通工作組視訊會議。

此外，雙方商定於11月中旬以視頻會議方式開展2020年度中美兩軍人道主義救援減災研討交流活動；年底前，兩軍還將舉行海上軍事安全磋商視頻會議等。中方願繼續秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的原則，努力推動中美關係在協調、合作、穩定的軌道上向前發展。希望美方與中方相向而行，減少敵意，不搞挑釁，加強溝通，管控風險，爲兩軍關係穩定發展發揮建設性作用。

(旺報 )