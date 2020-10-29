陽明今日舉行法說會，是新任董事長鄭貞茂的處女秀。鄭貞茂說，貨運需求爆量，全球仍限於缺櫃缺艙，在需求大於供給下，第4季可說是20年來最旺的一季，並可望延續到明年農曆年，他也希望陽明能穩定獲利，會務實面對陽明的財務壓力，希望能讓外資看到陽明的價值，外資持股比重可翻倍提升。

鄭貞茂說，後年是陽明50周年，雖然近期海運榮景極佳，但他不會只看短期，會長期面對陽明過去虧損、負債比偏高問題，利用相關財務工具去改善，陽明必須獲利，不會以規模為重，也會配合國家政策，希望外資持股比重能明顯提升。

國際貨幣基金（IMF）10月公布最新世界經濟展望報告，預估全球經濟成長率今年為-4.4％，明年為5.2％。IMF指出，預測仍存在極大不確定性，包含疫情未來走勢、需求疲軟、金融市場情緒及其對全球資本流動的影響。

面對近日海運榮景，陽明行政長史美琦說，美西碼頭塞港嚴重，且缺櫃嚴重，陽明全力調動各地貨櫃，支援運價漲幅最大、貢獻度最多的北美航線，預期美西、美東運價可望維持高檔，並延續到明年農曆年，另外，歐洲線方面沒有要減班。

史美琦表示，疫情剛開始時，原本大家都很擔心，但沒料到居家上班等政策引發宅經濟大增，觀察歐美無論是健身器材、電視娛樂用品，甚至除草機、洗碗機等居家大型器材需求相當熱絡，這些產品多半都是以貨櫃船運送，需求相當熱絡。

受惠海運市場第3季價量齊揚，陽明第三季營收388.55 億元，創下歷史單季次高。上半年營收663.9億元，每股虧損0.31元，不過法人樂觀預估，全年有機會轉盈。

鄭貞茂強調，陽明團隊是一個很優秀的團隊，不管是實務或穩健的計畫，到任後希望可讓公司運作更加透明，也希望獲得法人認同，未來法說會將從1年1次增加為1年兩次，甚至希望每季都一次，讓投資人更了解公司。

(中時 )