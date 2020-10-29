台商回流，科技廠辦建案增加，達欣工（2535）至9月底的在建工程金額390億元，創歷史新高；達欣工指出，在科技廠辦建案持續增加中，到年底，在建工程案量金額一定可超過400億元。

受惠出售土地貢獻，達欣工上半年稅後淨利6.65億元，年增率108.24％，EPS達2.19元。

達欣工在手工程案量包括半導體大廠廠房工程訂單，以及水湳會展中心、南港機廠公共住宅統包、台中商銀辦公及旅館等大型工程，其中，公共工程占34％、廠房占30％、住宅占20％、商辦占16％。

達欣工指出，在台商回流帶動廠房需求，及晶圓代工大廠持續買土地蓋廠需求下，未來幾年，科技廠辦的承攬，會是達欣工營運的重心。據了解，達欣工今年以來所承攬的120億元新承攬工程中，80％是來自科技廠辦建案。

達欣工認為，因台商回流帶動的廠房建案增加，以及房地產市場回溫開工率成長，以及政府前瞻計畫加碼推動，公共工程預算也會增加，未來幾年，預期，在建工程量、新承攬工程金額，都有機會再創高峰。

達欣工指出，今年國內的各類工程案量滿滿，但，限於營建工程施工人力的不足，很多案量都不敢承攬。

由於下半年是營造工程傳統的旺季，且，第4季，又有新北市淡水房地產建案及北市中山捷運站案餘屋可銷售；法人預期，達欣工今年全年的營收、獲的成長空間，至少在4成以上。

(工商 )