新竹縣政府社會處去年推動「智慧福利服務躍升平台」，提供各項簡政便民服務，29日舉辦成果發表記者會，同步再增4項線上申辦功能，縣民不須再臨櫃等候，線上操作即可完成申辦。

智慧福利服務躍升平台去年啟動至今，已有超過6000人次使用，今年度新增功能包含「身障停車證、換證」、「復康巴士預約」、「低收喪葬補助」、「中、低收傷病醫療暨看護補助」等。

新竹縣「智慧福利服務躍升平台」服務超過6000人次，今年再增加4項功能，便利民眾線上申辦。（莊旻靜攝）

新竹縣政府祕書長陳季媛指出，為落實智慧科技城的口號，「智慧福利服務躍升平台」增添功能，社會處也添購3台落地型電子看板，協助不擅操作3C長輩使用，未來將進駐社會處大廳，以及竹北、新埔社會福利中心。

社會處長李國祿表示，透過智慧福利服務躍升平台提供e化社福服務，也縮短城鄉差距，以及社會福利資源分散的問題，達到「省時、便利、服務不打烊」目標。

承辦的台灣資訊科技股份有限公司總經理謝仁傑說，平台去年上線後，民眾可依個人資格條件，查詢可申請的社會福利，並透過福利資源地圖，找尋相關單位及聯絡方式，今年新增功能，主要照顧低收、弱勢、身障等族群，未來將擴及智老人及幼童。

為使更多民眾利用，民眾於活動期間完成註冊並填寫線上使用問券，系統平台將回饋提供5,000份價值100元的超商電子式商品卡，期望能蒐集民眾訊息、更貼近大眾生活。

(中時 )