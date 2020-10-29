《商情》需求樂觀 支撐上海螺紋鋼漲 16:312020/10/29 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因中國房地產施工面積較去年同期增加約3.1%，使螺紋鋼需求提高，另外加上市場預估9月旺季被推延至11月，因此可能在未來幾個月出現短時間的需求放大現象，提供螺紋鋼期貨上漲動力。 28日最新報價，上海期交所螺紋鋼連續近3個月期貨皆上漲逾1%，並達近一個月高點。(商品行情網) (時報資訊) #螺紋鋼 #期貨 #樂觀 #支撐 #中國房地產 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》憂供不應求 支撐國際鐵礦石價反彈 11:082020/10/29 財經 MIC預期2021年全球ICT產業展望審慎樂觀 09:102020/10/29 財經 《半導體》義隆晶圓缺貨成隱憂 外資續看中立 11:252020/10/29 財經 鎳價飆破1.6萬美元 燁聯、唐榮11月盤價漲聲響 04:102020/10/29 證券．權證 經濟續走升 美股後市樂觀 04:102020/10/29 投資理財 《科技》明年ICT產業審慎樂觀 MIC點出半導體、通訊產業關鍵字 08:012020/10/29 財經 《商情》賣盤打壓 紐約棉花跌至一周低點 10:342020/10/29 財經 台股連三綠 新台幣連二貶 16:102020/10/29 財經 新聞分析－欣興一場火 燒出問題一連串 04:102020/10/29 財經要聞 美方傳將允許廠商供應華為非5G業務晶片 10:532020/10/29 財經 財經熱門新聞 美大選「終局已定」？張忠謀親吐8字真言 - 財經 台積電殺完沒？專家爆400必破 撿槍買點太驚嚇 - 財經 4年前大選狂押贏了 華爾街大咖又給驚人預測 - 財經 斷貨後！華為手機「驚見逃生門」 晶片一哥有救了 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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