因中國房地產施工面積較去年同期增加約3.1%，使螺紋鋼需求提高，另外加上市場預估9月旺季被推延至11月，因此可能在未來幾個月出現短時間的需求放大現象，提供螺紋鋼期貨上漲動力。

28日最新報價，上海期交所螺紋鋼連續近3個月期貨皆上漲逾1%，並達近一個月高點。(商品行情網)

(時報資訊)