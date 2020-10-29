行政院長蘇貞昌今（29）日在行政院會表示，振興三倍券發放迄今領取率已達逾96％，不僅帶動零售業績大幅成長，且加碼效果比預期更大。他也提醒各部會，日後可多發想相關政策，不僅可帶來好效果，更可帶動國家發展。

經濟部表示，振興三倍券迄今已超過2289萬人領取，預期領用率至年底截止前可再提升，各部會推出的振興券使用率亦達逾67％。而數位綁定的振興三倍券，目前民眾請領回饋的平均消費近6000元，預期三倍券整體創造商機將超過預期的1000億元。

蘇貞昌表示，全球已有4,400萬人確診新冠肺炎、造成117萬人死亡。法國昨（28）日剛宣布全國封城1個月，城市與城市間不能往來，愛爾蘭上周宣布全國封城6周。台灣因為有全體國民同胞一起努力，且「有政府會做事」、是亂世中的福地。

蘇貞昌指出，台灣在守住疫情之際也要紓困振興，振興三倍券共印製2200萬份、共2億多張，雖然各界有諸多意見，但如今領取率達逾96％、已兌領1.4億張，可看出國人完全接受，感謝相關部會的協助及地方的大力加碼。

蘇貞昌表示，國人積極領取使用三倍券、成功帶動內需經濟，7、8月零售業績大幅成長，比去年疫情前還高，包括餐飲、百貨等方面業績均大幅成長，連稅收也大增。感謝國人以行動反應三倍券好用，且各業者加碼有效、一直循環使用，使效果比預期更大。

蘇貞昌進一步指出，政府應可研究多點發想跟刺激，像是投入某些預算以帶來好效果，如藝Fun券可買書、看電影、表演，導引民眾的消費習慣，能刺激產業又不虧錢，這是一舉三得，動滋券也可藉此經驗發想。

蘇貞昌指出，發放三倍券再次展現跨部會合作成果，政府從防止非洲豬瘟就有跨部會合作成果，現在有此機制越做越熟、配合越好，紓困與振興三倍券皆是如此，認為此經驗來設想，政府一定會更機動、靈活，更與民眾接地氣、成為更有溫度的政府。

經濟部指出，振興三倍券目前流通在外及尚未領取者仍有近180億元商機，年底百貨、商圈、夜市紛紛規畫促銷活動，推出搭配三倍券的加碼優惠活動，部會也陸續推出促銷活動，期將內需消費動能持續誘發再擴大，讓內需市場持續升溫。

(時報資訊)