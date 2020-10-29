陽明(2609)新任董事長鄭貞茂10月5日正式交接走馬上任，今天首次出席法說會，他表示，改善財務結構為首任要務，過去追求排名，看競爭對手跟進擴艙、造船，不過，現在財務上做更精確評估，並維持穩定現金流。

陽明前董座謝志堅今年申請退休，由金融背景出身的鄭貞茂擔任董座。鄭貞茂指出，上任後希望維持陽明穩定獲利，也因為有官股背景，能夠提供政府財源挹注，並配合國家政策，而非只為追求產業排名。

鄭貞茂面對媒體提問指出，過去為了維持市占率，投入不少資本支出，也造成包袱，因此，改善財務結構，增強資本結構，降低負債比，是他就任後的首要目標。長期願景希望法人股東比重提升到5％，希望進入指數系列成分股，維持競爭力。

此外，他指出，過去有些子公司是母公司包袱，內部會檢討子公司經營成效，假使評估不佳，該關閉也該關閉，成效好的就擴大投資，對母公司財務挹注空間更大。

(時報資訊)