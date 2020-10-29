世界黃金協會（WGC）周四出具報告指出，因投資人搶購黃金的熱潮放緩，以及各國央行10年來首次出售黃金，2020年第三季全球黃金需求跌至11年來新低。

新冠肺炎疫情已經擊潰珠寶銷售，而珠寶市場向來是黃金需求的最大來源，但投資人尋求保值資產的買氣帶來些許支撐。

WGC表示，第三季包括中國與印度在內的珠寶市場略為復甦，這兩個最大的市場雖見買氣回溫，但仍不足以彌補ETF市場中買盤放緩的影響。

根據WGC調查，第三季全球黃金需求為892.3公噸，較2019年同期下滑19%，並創下2009年第三季金融危機期以來新低。今年1至9月全球黃金需求為2,972.1公噸，較去年同期下滑10%，亦創下2009年以來的最低記錄。

在強勁的需求推動下，黃金價格從今年1月的每盎司約1,500美元一路飆升至8月的每盎司2,072.50美元，創下歷史新高，使對價格敏感的珠寶買家望之卻步。此後因ETF買盤減少，黃金價格回跌至約每盎司1,900美元。

儘管ETF市場的購買力道放緩，但第三季金條與金幣的購買量增加，除了在歐洲與美國熱銷之外，在中國、印度與土耳其的需求亦見增長。

WGC預期第四季中國與印度的珠寶需求可能進一步升高，而各國央行應會再次站回買方。不過，經濟的不確定性持續存在、低利率，加上政府推出的激勵措施，意味著投資人仍將是驅動黃金市場的主力。

(時報資訊)