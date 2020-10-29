為了抵制含有萊克多巴胺的美國豬肉，勞動黨桃竹苗黨部與多個縣工會、公民團體，以「萊豬叩關．縣府把關」為名，要求縣府及縣長楊文科要落實自治條例，堅持瘦肉精零檢出，避免影響縣民健康。

勞動黨議員羅美文、陳新源與無黨籍的何智達等人29日上午於新竹縣政府前面舉辦活動，新竹縣勞動姐妹權益促進會總幹事彭桂枝表示，萊豬叩關影響劇烈，包含產婦、幼兒園，中央不應開放萊豬進口，她也要求縣府應該嚴格為產後護理之家、幼兒園把關，避免產婦及幼兒食用。

何智達則表示，縣府雖把關中小學營養午餐，但孩子仍須上補習班，民眾外食機會也多，吃到來路不明的豬肉加工品機率高，政府不應開放萊豬進口。前縣議員高偉凱也表示，過去中央曾多次有意開放萊豬進口，勞動黨均採取一致的反對立場，也呼籲縣府要堅守底線。

楊文科表示，新竹縣要求瘦肉精零檢出，比中央還嚴格，說地方自治條例牴觸中央法規「這是講不通的」，開放萊豬進口而補償國內養豬業者，「根本就市在浪費補助款」，他也會堅持中小學營養午餐用國產豬，縣內賣場也須設立專櫃，並標示清楚。

羅美文、陳新源說，勞工是國家社會的最基層，飲食多為外食或團膳，在無法立判食材原貌狀態下，勞工朋友們如何掌握這些進入外食系統的肉類加工製品來源是否安全？他們也要求縣府推出安心食材識別標章，建立溯源機制。

(中時 )