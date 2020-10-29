高雄市湖內警方日前夜間巡邏時，接獲民眾報案，指湖內區仁湖橋上有一男子行徑詭異，似乎有自殺念頭。警方立即趕到現場，上前攀談時，這名男子突然情緒失控，意欲跳橋輕生。所幸，警方處理得宜，保住男子生命。

警方表示，警方到場時，還沒與這名男子說上兩句，男子就情緒失控，更突然跳上橋邊欄杆，所幸，透過警消通力合作，由消防人員在橋下溪流旁先行安排汽艇待命，警方則持續柔性喊話，後趁著男子卸下心防，跨回橋上路面之際，警員趕緊從後方抱住男子，順利化解這場危機。

警方之後將這名郭姓男子帶回派出所，實施保護管束。經過警員耐心交談，郭男才敞開心房，訴說心事。原來，他是因為家務事與求職不順等原因，情緒十分低落，才會在橋上飲酒，腦袋甚至萌生死了就一了百了的念頭，因此輕生。

警方通知郭男的家屬，將他帶回。家屬頻頻向警方致謝。

湖內警分局長洪振順表示，家人朝夕相處難免會有摩擦，若是放任情緒肆意發洩，很容易就造成無法挽回的憾事，此時溝通尤顯重要，故發生爭執時，要心平氣和去談，「先處理心情，再處理事情」才是解決紛爭的不二法門。

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