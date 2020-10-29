蔡政府明年元旦將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，台北市長、民眾黨主席柯文哲昨於臉書質疑，恐讓全世界含有萊劑豬肉進口。農委會主委陳吉仲今回應，能進口台灣豬肉的出口國僅13個國家，萊豬風險只有美國。對此，民眾黨臉書質疑，民進黨能保證未來不開放其他國家的藥證或絕不開放其他國家豬肉進口嗎？

農委會9月17日公告「動物用藥殘留標準」來為美豬護航，柯文哲昨在臉書指出，這會使得全世界的萊豬會進來台灣。陳吉仲今受訪表示，「能進口台灣豬肉的出口國僅有13個，其中有萊克多巴胺藥證的只有紐西蘭、澳洲、加拿大跟美國」，所以有萊豬風險的只有美國，希望民眾黨多了解畜產品的進出口狀況。

對此，民眾黨反擊，質疑只是止於「現況」而已，民進黨是否能保證，未來不開放其他國家的藥證或絕不開放其他國家的豬肉進口嗎？

民眾黨指出，2019年9月大陸爆發驗出加拿大豬肉含有瘦肉精的爭議，加拿大允許萊劑殘留量是肌肉10PPB、豬肝40PPB，雖比美國標準低，但依然有殘留風險，且農委會公告「動物用藥殘留標準」，肌肉殘留標準正是10PPB，難道不算是大開萊豬大門？

另外，農委會公告更改行政命令函釋，並沒有嚴格限制國家對象，這絕對不只是畜產品進出口問題，更是法理不夠嚴謹，不能因為「現況剛剛好是這樣」，所以就不必嚴謹修法，造成未來食安漏洞。

民眾黨批評，陳吉仲口口聲聲說要嚴格把關，但如今不增列貨號，有瑕疵的行政命令也不修正，如何讓人民相信政府會嚴格把關。

(中時 )