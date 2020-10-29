女性懷孕「十月懷胎，一朝分娩」其中過程辛苦，只有懷孕生過小孩的母親才深有體會。但日前有女網友分享，自己10年前因為腹部劇痛掛急診，經醫生檢查後得知已懷孕在身，且即將臨盆，這樣突如其來的消息連自己也嚇傻「我就莫名當媽了」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」分享自己女兒出生的奇妙故事。她說自己是個經期不穩，有時半年才來一次，所以沒有特別紀錄的習慣。而10年前和前夫也沒有特別避孕，且在懷孕前體重都維持在100公斤左右。直到某次因為腹部劇痛掛急診，沒想到驗尿後，醫師突然告知：「疑似流產，需要進行超音波跟內診」，得之事實的當下讓她錯愕心想「我何時懷孕的？」

後來醫師內診，一看便驚覺情況不對，「產婦快生了，快送產房！」之後小孩順利出生，「然後我莫名的就當媽了」。原PO接著說明，懷孕期間自己完全不知情，剛好那期間沒工作、每天都在睡覺，「只是很喜歡喝薏仁湯」，但後來想想，才發現那就是懷孕的徵兆。

貼文發出後也讓不少網友看傻，「太神奇了，看醫生之後蹦出一個小孩，家人應該也會很驚嚇吧」、「哇靠一整個都太神奇了吧！什麼產檢都省了，一個人進去，兩個人出來」、「小孩平安就好」。也有網友分享類似經驗「我自己是5個月都不知道，月經的量不多，每個月也都有來，肚子也是平的」。

(中時新聞網)