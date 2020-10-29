據《北京日報》報導，10月29日北京市經信局、市發改委等部門聯合召開北京市減輕企業負擔政策宣傳周新聞通氣會，北京市經信局副局長姜廣智指出，多年深入推進減輕企業負擔工作，建立了北京市減輕企業負擔聯席會議工作機制，18個政府部門作為聯席會議成員單位，統籌協調全市減輕企業負擔和清欠工作，經測算2020年1到9月新增減稅降費約1600億元（人民幣，下同）。

姜廣智說明，截至今年9月底，全市共發放支小再貸款約132億元，惠及中小企業約6000戶。同時引導和協調15家政府性擔保機構對受疫情影響嚴重的中小微企業將擔保綜合費率降低0.5個百分點；對疫情期間生活服務保障的相關小微企業擔保費率降至1.5％以下，對疫情防控相關小微企業的擔保費率降至1％以下。

在加快中小基金投資進度方面，今年1到9月中小企業創投引導基金新投資企業40家，合計投資金額3.52億元。其中北京地區中小企業33家、占投資項目總數的82.5％；投資北京中小企業金額2.84億元、占總投資金額的80.68％。

(旺報 )