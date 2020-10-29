孫其君加入紅隊。（三立提供）

周俊三代班籃隊領隊。（三立提供）

紅隊拔河比賽前的氣勢萬千。（三立提供）

台視、三立運動實境節目《全明星運動會》播出後頗獲好評，楊奇煜之前在籃球賽中不慎受傷，導致左側韌帶撕裂及前十字韌帶斷裂，經過休養恢復良好，但仍不能大動作或做太刺激的運動，他在上週的樂樂棒球比賽中擊出一支滿貫再見全壘打，讓紅隊在此項目逆轉勝，成為全隊英雄，並從大來賓「不死鳥」郭泓志手中接下單集MVP的榮耀，但他也因腳傷需長時間休養而宣布退賽，所有隊員真情流露流下不捨的眼淚，而在楊奇煜退賽後，遞補選手是之前外援賽表現亮眼的孫其君，讓紅隊士氣大增。

楊奇煜在臉書感性寫下：「短時間要回到場上運動是不可能的了，必須休養復健一陣子，等我滿血歸來，一定會更強大！」許多網友紛紛留言表示支持，要他好好養傷，並期待他重新歸隊，不少網友感動表示：「有一種精神叫楊奇煜！」、「在電視機前跟著落淚好感動！」藍隊的比利還搞笑說：「等你好了，跳槽來藍隊吧！」

上週同樣表現優異的還有邱宇辰和李玖哲，李玖哲在排球項目振奮大家的精神，而邱宇辰則是在各項目都發揮應有的精神以及比賽的拼勁，羽球項目的殺球也令人嘆為觀止，郭泓志當時就表示，若非楊奇煜最後關鍵的一擊，MVP可能會換人。

本週請到中華台北隊史上第一名女性主教練呂桂花擔任賽事大來賓，12碼足球項目中，紅隊表現亮眼的還有阿倉，他整場保持零漏球的防守，讓大家驚訝他在棒球領域外，也有如此漂亮強悍的表現。藍隊領隊錢薇娟本週告假，她不擔心群龍無首，只懊惱自己無法陪在他們身邊打油打氣，由於放不下藍隊，私下團練時更加勤奮指導他們，並為藍隊尋找一位適任的代領隊周俊三，周俊三接到電話時也爽快接下了這個的重責大任。

(中時 )