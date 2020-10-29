桃園市平鎮警分局29日舉辦校園安全座談會，由分局長李建民主持，此次會議邀集平鎮區各級學校代表、分局各業務單位及各校轄區派出所所長共襄盛舉，一同討論校園安全議題，以維護學童及青少年學生校園安全。

李建民表示，為貫徹政府推動校園反毒政策，防範新興毒品流入校園，除規劃專責警力加強查緝少年、校園及新興毒品案件外，並與校方互助互信，共同建構縝密的少年防護網，宣示「無毒校園」的決心，全力營造健康安全、友善舒適的校園環境。

另警方也重視毒品年輕化問題，加上現今新興毒品常偽裝成不易辨識的日常食品包裝，為避免青年學子好奇而誤食成癮，平鎮警分局已將預防宣導及查緝毒品源頭並列為首要工作目標，並將時下新興毒品態樣提供給各級學校代表，希望透過警方及學校的互相配合，共同打造讓青少年健康成長的環境。

會中各校代表反應熱烈，踴躍提出議題討論，治安維護是警察機關責無旁貸的責任，警方將會持續加強與轄內各級學校密切之合作，並期盼各級學校與警政單位共同建構預防機制，以保護青少年及兒童安全。

(中時 )