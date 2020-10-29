黃姓男子先前在知名人力銀行「1111」擔任工程師，為了銀行貸款進入公司電腦變造自己的薪資證明，又將屬公司資產的客服程式私下複製帶回，離職當天還利用遠端登入刪除公司伺服器中的工作排程，台北地檢署偵查後，29日依詐欺取財、妨害電腦使用、違反《著作權法》等罪起訴黃男。

1111人力銀行對此表示，對此發生於去年的不法案件，係因內稽內控嚴格落實，才在第一時間主動糾舉報案。

對於首次發生為求私人利益，擅改自己資訊的案件，在經查確認未影響客戶、會員權益，即主動向司法單位提告，以杜違法，確保資安。

黃姓男子是2019年4月間到1111人力銀行任職，入職當月就要向銀行申辦貸款，不過，依銀行放貸程序，黃男必須提供近3個月的薪資證明，黃男於是利用公司電腦進入薪資系統，自己「做」了2、3月的薪資證明，順利向銀行申貸。

同時，1111人力銀行的線上客服程式，黃男也在公司電腦壓縮程式後上傳雲端，回家下載後解壓縮存在自己電腦中。

在1111人力銀行只任職2個月的黃男，離職當天利用遠端登入的方式，進入人力銀行伺服器，將工作排程完全刪除，1111人力銀行的客戶在排程預訂時間沒有收到徵才訊息，向1111反應，公司反向追查，才發現黃男的犯行，除了向刑事警察局報案，同時提告黃侵害著作權。

黃男到案後，坦承變造薪資證明及COPY客服程式，卻堅決否認遠端登入公司伺服器，不過，檢警由黃男的電腦及手機裝置了1111人力銀行不允許員工安裝的TeamViewer遠端遙控軟體，工作排程被刪除的同時有TeamViewer登入紀錄，黃男也有利用手機使用TeamViewer，離職前一天，黃男在GOOGLE搜尋如何刪除工作排程，因此認定是黃男所為，依變造行使準文書罪、詐欺取財、妨害電腦使用、違反《著作權法》等罪起訴黃男。

(中時 )